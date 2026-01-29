Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
29.01.2026 10:30:00
Better AI Software Stock: Figma vs. Adobe
Artificial intelligence (AI) is transforming many industries, including the software sector. According to Goldman Sachs, "(C)omputing is evolving from static, hard-coded logic to outcome-based assistants." This new paradigm sees software taking action to help users achieve their goals.One field where AI is expected to deliver drastic change is design software. Two companies in the crosshairs are Figma (NYSE: FIG) and Adobe (NASDAQ: ADBE). The former is a newly public company that had its initial public offering (IPO) to much fanfare last July. The latter is an industry veteran that was set to acquire Figma a few years ago until European regulators sank the deal over antitrust concerns.AI can either help these companies succeed, or AI's ability to create impressive visuals with merely a prompt could threaten their businesses. To evaluate the situation and decide which is a better investment, here's a closer look at Adobe's and Figma's approaches to AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
