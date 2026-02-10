AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
10.02.2026 20:50:00
Better Artificial Intelligence Stock: AMD vs. Alphabet
Artificial intelligence remains a hot investment area in 2026, but it's also a volatile sector. For example, Wall Street was disappointed in the latest earnings reports from Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG), contributing to a share price drop for both.This volatility creates opportunities for the astute long-term investor. Now is the time to scoop up shares in AMD and Alphabet. After all, one earnings report does not define how these companies will perform over the long run.But is one a better long-term investment in AI? To answer that question, let's dive into where they stand currently.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
