Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
09.11.2025 14:30:00
Better Artificial Intelligence Stock: Palantir vs. UiPath
Palantir (NASDAQ: PLTR) and UiPath (NYSE: PATH) are both well poised to profit from the secular expansion of the artificial intelligence (AI) market. Palantir aggregates and analyzes large amounts of data for government agencies and large companies, while UiPath develops software robots for automating repetitive tasks across large organizations.I compared these two AI stocks last October and concluded that Palantir's stronger growth, superior scale, and rising profits made it a better buy than UiPath. Since then, Palantir's stock has soared more than 340% while UiPath's stock has only risen about 13%. Let's take a fresh look at both companies to see if Palantir remains the stronger AI play.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Palantir-Aktie knickt ein: Mehr Gewinn und Umsatz - Gewinnmitnahmen belasten (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|MÄRKTE USA/Wall Street mit Abgaben - Palantir unter Druck (Dow Jones)
Analysen zu Palantirmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.