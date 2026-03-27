AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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27.03.2026 15:53:00
Better Buy: AST SpaceMobile or Rocket Lab?
In just a few short years, the idea of a space economy has gone from science fiction to reality. Research highlighted by the American Foreign Policy Council estimated that the space economy could reach $10 trillion by 2050.AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) and Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) have been red-hot on the anticipation of this opportunity. These two space stocks have soared by over 1,500% and 1,700%, respectively, over just the past three years.Of course, investors now want to know: Which is the better space stock to buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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01.03.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|68,00
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