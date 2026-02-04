Nu Holdings Aktie

WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

04.02.2026 11:45:00

Better Growth Stock: Nu Holdings vs. SoFi Technologies

Investing at the intersection of financial services and technology, known as fintech, can be an exciting way to boost your portfolio's return prospects. There are two thriving businesses to consider.Nu Holdings (NYSE: NU), whose shares have surged 284% in the past three years (as of Feb. 2), is a Latin American banking powerhouse. SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI), whose shares are up 204% in the past three years, is finding tremendous success here in the U.S. Between these two growth stocks, which is the better one to buy right now? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
