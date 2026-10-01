Better Quantum Computing Stock: IonQ vs. D-Wave

Quantum computing has gained increasing attention in recent years. Amid the technology's potential for exponentially faster computing, companies like Alphabet, IBM, and Nvidia have taken an interest in it.

Additionally, many smaller, pure-play quantum computing stocks have emerged, and two of the more prominent ones are IonQ (NYSE: IONQ) and D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS).

Although these stocks carry significant risks, their smaller sizes also offer greater potential for higher returns should they succeed. Thus, it is worth asking which of these stocks might be the better stock to buy.

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