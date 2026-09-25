Better Quantum Computing Stock: Nvidia vs. IonQ

On Wednesday, Nvidia (NASDAQ: NVDA) revealed that it has chosen IonQ's (NYSE: IONQ) Superion 256 system as the first quantum computer to be installed at the Nvidia Accelerated Quantum Research Center. IonQ is a pure-play quantum computing start-up, so this deal lends its systems legitimacy while helping Nvidia expand its footprint in the quantum computing space.

In light of this news, investors may wonder which of these two is the better quantum computing stock to invest in. The choice may come down to your personal investing tolerances. Here's why.

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