NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.09.2026 14:34:00
Better Quantum Computing Stock: Nvidia vs. IonQ
On Wednesday, Nvidia (NASDAQ: NVDA) revealed that it has chosen IonQ's (NYSE: IONQ) Superion 256 system as the first quantum computer to be installed at the Nvidia Accelerated Quantum Research Center. IonQ is a pure-play quantum computing start-up, so this deal lends its systems legitimacy while helping Nvidia expand its footprint in the quantum computing space.
In light of this news, investors may wonder which of these two is the better quantum computing stock to invest in. The choice may come down to your personal investing tolerances. Here's why.
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|NVIDIA Corp.
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|Quantum Computing Inc Registered Shs
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