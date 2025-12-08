Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
08.12.2025 15:28:10
Bieterstreit mit Netflix: Paramount bietet 108 Milliarden Dollar für Warner Bros
Nach der 82-Milliarden-Offerte von Netflix folgt das nächste Riesen-Angebot für Warner Bros. Paramount will für den Konzern 108 Milliarden Dollar bieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
