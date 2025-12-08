Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
08.12.2025 19:46:09
Paramount gatecrashes Warner Bros-Netflix deal with $108bn hostile bid
Jared Kushner and Middle East funds assist with all-cash offerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!