Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.09.2026 22:56:28

BigBear.ai vs. Rigetti Computing: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

The artificial intelligence gold rush has shifted toward niche hardware and decision intelligence software. Investors now face a choice between BigBear.ai (NYSE:BBAI) and Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) for high-risk, high-reward exposure.

BigBear.ai focuses on decision intelligence, helping government and commercial clients navigate complex logistics via AI. Rigetti Computing operates at the bleeding edge of quantum hardware, developing processors intended to solve problems traditional computers cannot. Both companies are early-stage players in the technology sector, attracting investors looking for disruptive growth.

BigBear.ai is a mission-ready AI company that provides decision intelligence and AI-powered solutions, positioning it among speculative tech stocks. The firm focuses on global supply chains and cybersecurity for both commercial and government customers. Customer concentration adds a layer of risk to the business, as 51% of revenue in 2025 came from customers contributing over 10% each. The company is using a $100 million equity offering to pursue acquisitions and expand its technology portfolio.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rigetti Computing Inc Registered Shs 14,68 0,96% Rigetti Computing Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:39 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen