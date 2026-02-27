Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
27.02.2026 20:16:00
Billionaire Bill Ackman Sold Alphabet and Bought These 2 Undervalued Artificial Intelligence (AI) Stocks Instead
Bill Ackman is a billionaire investor and serves as CEO of Pershing Square Capital Management. He's best known as a value investor, and often concentrates Pershing Square's portfolio among a small cohort of stocks spread across various industries.Over the last few years, Ackman has dabbled with artificial intelligence (AI) stocks. His first big splash in that space came in early 2023 when Pershing Square initiated a position in Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) -- acquiring 2.2 million and 8.1 million of the company's Class A and Class C shares, respectively.According to Pershing Square's latest 13F filing, Ackman decided to take some of the gains from that investment off the table and rotate capital elsewhere. During the fourth quarter, the hedge fund reduced its Class A position by 86% while trimming its Class C holding by a modest 2%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 885,00
|-0,13%
|Alphabet A (ex Google)
|263,25
|1,17%
|Alphabet C (ex Google)
|263,00
|1,25%
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|37,48
|2,08%
