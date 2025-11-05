NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
05.11.2025 02:10:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Dropped Nvidia and Palantir Stock and Is Piling into 2 Stocks Set to Win in One of the Decade's Hottest Growth Markets.
Stanley Druckenmiller has proven his investing expertise over the long haul. At the helm of Duquesne Capital Management, he generated an average annual return of 30% over three decades. And he didn't deliver any money-losing years. With a track record like that, it's not surprising that investors love to watch his portfolio for potential investing inspiration.The good news is, even though Druckenmiller retired many years ago, he continues to manage money -- for the Duquesne Family Office -- and he's still making exciting moves. In fact, a few over the past year have been particularly striking.The billionaire sold all of his shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) a year ago, and did the same with Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) earlier this year. These are two of the most successful artificial intelligence (AI) companies around, and their stocks have gained 1,400% and 2,300%, respectively, over the past three years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|172,06
|-0,52%
|Palantir
|163,34
|-0,18%