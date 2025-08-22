BioNTech Aktie
BioNTech-Aktie etwas fester: UBS belässt Einstufung für BioNTech unverändert
Die Schweizer Großbank UBS hat BioNTech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten.
Am Freitag notiert die BioNTech-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 0,12 Prozent höher bei 110,90 US-Dollar.
