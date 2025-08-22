BioNTech-Aktie etwas fester: UBS belässt Einstufung für BioNTech unverändert

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BioNTech unverändert belassen.

Die Schweizer Großbank UBS hat BioNTech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten.

Am Freitag notiert die BioNTech-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 0,12 Prozent höher bei 110,90 US-Dollar.

/rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)