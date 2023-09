BioNTech- und Pfizer-Aktien fester: EU-Kommission hat angepassten COVID-Impfstoff zugelassen

Das Vakzin sei ein weiterer Meilenstein im Kampf gegen die Krankheit, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Es geht um ein auf die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasstes Präparat, das besser vor aktuell kursierenden Varianten schützen soll.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte den Impfstoff bereits genehmigt, die EU-Kommission musste nun noch formal zustimmen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfiehlt Auffrischimpfungen mittlerweile nur noch bestimmten Gruppen, vorzugsweise im Herbst. Dazu gehören etwa Menschen ab 60, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ab einem Alter von sechs Monaten, Pflege- und Gesundheitspersonal sowie Angehörige von Risikopatienten. Mindestens zwölf Monate sollen in der Regel seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein.

Jefferies hebt Ziel für BioNTech auf 111 Dollar

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BioNTech von 108 auf 111 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Impfstoffspezialist trete mit einem HER2-Blocker in eine dritte Studienphase ein, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe zwar Unterschiede in der Baseline-Population, doch im Vergleich zum bekannten Mittel Enhertu könne vielleicht eine ähnliche Wirksamkeit mit einem besseren Sicherheitsprofil erreicht werden.

Im NASDAQ-Handel gewinnt die BioNTech-Aktie zeitweise 0,56 Prozent auf 121,61 US-Dollar. Pfizer-Titel steigen an der NYSE derweil um 1,12 Prozent auf 35,78 US-Dollar.

