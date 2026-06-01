biote Corp Aktie
WKN DE: A3DK0U / ISIN: US0906831039
01.06.2026 14:32:16
Biote Appoints Komal Bajaj As CMO
(RTTNews) - Biote Corp. (BTMD), a medical practice-building company, on Monday announced the appointment of Komal Bajaj as Chief Medical Officer, effective June 1.
Bajaj joins the company from NYC Health + Hospitals, where she most recently served as Chief Quality Officer for Jacobi Hospital and North Central Bronx Hospital.
Bajaj has more than two decades of experience in clinical practice, healthcare quality, academic medicine, innovation, and healthcare systems leadership.
Bajaj succeeds Ross McQuivey, who had served as Biote's Chief Medical Officer since June 16, 2022.
On Friday, Biote Corp. closed trading 1.96% lesser at $2.0000 on the Nasdaq.
