BlackRock Aktie
WKN: 928193 / ISIN: US09247X1019
|
15.12.2025 20:32:22
BlackRock loses second Dutch pension mandate over sustainable investing concerns
€5bn in assets withdrawn by metal and tech workers’ groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
