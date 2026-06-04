Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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04.06.2026 14:54:43
Blackstone caps withdrawals from flagship private credit fund
Redemption requests surged to $4.5bn in second quarter amid mounting fears in sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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