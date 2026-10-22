Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|
22.10.2026 13:04:04
Blackstone Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Blackstone Inc. (BX) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $662.372 million, or $0.83 per share. This compares with $624.917 million, or $0.80 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.8% to $3.062 billion from $3.088 billion last year.
Blackstone Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $662.372 Mln. vs. $624.917 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.80 last year. -Revenue: $3.062 Bln vs. $3.088 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackstone
Analysen zu Blackstone
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackstone
|105,15
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.