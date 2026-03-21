Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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21.03.2026 02:59:17
Blackstone private credit fund has first monthly loss since 2022
[LOS ANGELES] Blackstone’s flagship private credit fund posted its first monthly loss in more than three years, one of the clearest signs...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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