Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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16.04.2026 21:15:00
Bloom Energy Is Soaring. Here's Why.
Bloom Energy (NYSE: BE) jumped nearly 20% in Tuesday's trading session. What's going on? On Monday, the company announced an expansion of its agreement to supply power to artificial intelligence (AI) data centers run by tech giant Oracle.Bloom makes solid oxide fuel cells that create electricity through electrochemical reactions. The company's modular energy units are extremely useful for powering new data centers because they can be deployed and installed quickly and don't require connection to traditional energy grids. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Bloom Energy
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