Bloomin' Brands Aktie
WKN DE: A1JWXL / ISIN: US0942351083
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06.11.2026 12:53:59
Bloomin' Brands Inc. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Bloomin' Brands Inc. (BLMN) revealed Loss for third quarter of -$2.182 million
The company's earnings totaled -$2.182 million, or -$0.03 per share. This compares with -$45.85 million, or -$0.54 per share, last year.
Excluding items, Bloomin' Brands Inc. reported adjusted earnings of -$14.156 million or -$0.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.7% to $944.34 million from $928.81 million last year.
Bloomin' Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$2.182 Mln. vs. -$45.85 Mln. last year. -EPS: -$0.03 vs. -$0.54 last year. -Revenue: $944.34 Mln vs. $928.81 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.07 To $ 0.12 Full year EPS guidance: $ 0.97 To $ 1.02
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