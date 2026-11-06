Bloomin' Brands Inc. Q3 Loss Narrows

(RTTNews) - Bloomin' Brands Inc. (BLMN) revealed Loss for third quarter of -$2.182 million

The company's earnings totaled -$2.182 million, or -$0.03 per share. This compares with -$45.85 million, or -$0.54 per share, last year.

Excluding items, Bloomin' Brands Inc. reported adjusted earnings of -$14.156 million or -$0.17 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.7% to $944.34 million from $928.81 million last year.

Bloomin' Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$2.182 Mln. vs. -$45.85 Mln. last year. -EPS: -$0.03 vs. -$0.54 last year. -Revenue: $944.34 Mln vs. $928.81 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.07 To $ 0.12 Full year EPS guidance: $ 0.97 To $ 1.02