Boeing-Aktie gewinnt: Boeing mit stabilen Auslieferungen

Der Konzern übergab 43 Jets an die Kunden, wie er am Dienstag in Arlington (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Im Vormonat waren es insgesamt 44 ausgelieferte Verkehrsflugzeuge gewesen. Unterdessen holte Boeing Bestellungen über 72 neue Verkehrsflugzeuge herein. Mit den Auslieferungen im Juli kommt Boeing im laufenden Jahr auf 218 Maschinen. Konkurrent Airbus bringt es auf 400 Jets.

Die Boeing-Aktie steigt im NYSE-Handel zeitweise 1,2 Prozent auf 166,09 US-Dollar.

/jha/he

ARLINGTON (dpa-AFX)