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Geändert am: 02.10.2026 07:57:06

ATX vor wenig bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag seitwärts tendieren.

Der ATX bewegt sich vorbörslich zeitweise kaum.

Mit einem vorsichtigen Start in den Tag an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Die Märkte warten auf die Inflationsdaten aus der Eurozone und den großen US-Arbeitsmarktbericht. Bis dahin dürften Anleger nicht mehr als Positionsanpassungen vornehmen. An Wall Street gab es keine klaren Tendenzen, die Börsen in Asien zeigen sich überwiegend im Minus. Die Portfolios seien derzeit ausschließlich an die US-Renditen und den Ölpreis gekoppelt, heißt es weiter. Die Renditen der US-Staatsanleihen kamen am Vorabend leicht zurück von ihren Rekordhochs, was für etwas Entspannung im späten US-Geschäft sorgte. Der Ölpreis notierte jedoch weiter über der Marke von 102 Dollar. Mehrere Fed-Vertreter schlugen am Donnerstag mit Blick auf weitere US-Zinserhöhungen einen abwartenden Ton an und signalisierten, die Leitzinsen auf der kommenden Fed-Sitzung eher unverändert zu lassen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Freitag grüne Vorzeichen erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich zeitweise moderat.

Zwischen Inflations- und Zinssorgen dürfte der DAX am Freitag robust in den Handel starten. Damit würde er wieder über die 25.000-Punkte-Marke zurückkehren, die am Vortag erstmals seit Juli unterschritten wurde. In der Wochenbilanz steuert er trotz der positiven Indikation aber auf ein Minus von 1,4 Prozent zu. Am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt. Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem XETRA-Schluss etwas erholt. In Asien jedoch verlief der Handel durchwachsen. Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag zurückhaltend.

Zwar hatte der Dow Jones freundlich eröffnet, im Anschluss drehte er aber ins Minus und arbeitete sich letztlich mur wieder bis zur Nullinie vor. Zum Schlussläuten notierte er kaum verändert bei 50.926,56 Punkten (+0,04 Prozent).
Der technologielastige NASDAQ Composite war zum Start gefallen, beendete den HAndel aber ebenfalls wenig bewegt bei 26.871,60 Zählern (+0,04 Prozent).

Für etwas Erleichterung sorgte, dass die Renditen am Anleihenmarkt zuletzt wieder sanken. Deren Anstieg hatte jüngst Befürchtungen mit Blick auf die Tragfähigkeit der exorbitant hohen Staatsschulden geweckt.

Allerdings stiegen die Ölpreise wieder, was im frühen Handel noch für Verunsicherung gesorgt hatte. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember wurde zuletzt über der stark beachteten Marke von 100 US-Dollar gehandelt. Es wird befürchtet, dass die hohen Ölpreise zeitversetzt und spürbar auf das allgemeine Preisniveau durchschlagen.

Mit Blick auf aktuelle Wirtschaftsdaten hat sich die Stimmung in der US-Industrie im September unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel minimal, während Volkswirte im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet hatten.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost notieren am Donnerstag in Rot.

In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 1,06 Prozent auf 68.225,64 Punkte.

Der Shanghai Composite gewann am Mittwoch letztlich 0,31 Prozent auf 3.842,20 Punkte. Der Handel ruhte hier feiertagsbedingt.

Tiefer präsentieren sich die Börsen in Hongkong am Freitag, wo es für den Hang Seng zeitweise um kräftige 2,64 Prozent auf 23.964,38 Punkte abwärts geht.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten und angesichts geopolitischer Spannungen nachgegeben. Schwankungen an den Anleihemärkten sorgten zusätzlich für Unsicherheit. Die Börse in Shanghai bleibt feiertagsbedingt geschlossen.

In Japan belasteten überraschend hohe Inflationsdaten und Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Sechs-Wochen-Hoch die Stimmung. Die Kerninflation in Tokio stieg im September auf 2,7 Prozent und verstärkte die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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