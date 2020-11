Asiens Märkte legen zu

AUSTRIA

In Wien wurden am Freitag Zuschläge verbucht.

Der Leitindex ATX notierte kurz nach dem Handelsstart am Freitag leichter und dabei unter der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 Punkten. Im weiteren Verlauf konnte er seine Verluste wettmachen und schlussendlich 1,02 Prozent auf 2.054,96 Punkte zulegen.

Weiterhin ist die Coronavirus-Pandemie das marktbeherrschende Thema. Zudem verwiesen Marktbeobachter auf die zuletzt enttäuschenden Quartalsberichte einiger US-Technologiekonzerne.

Konjunkturdatenseitig sorgten sowohl positive Wachstumsdaten aus Spanien als auch aus Italien und der Eurozone für etwas Unterstützung. Im weiteren Verlauf wurde in den USA noch der Chicago-PMI veröffentlicht, der im Oktober nur leicht sank.

Der deutsche Leitindex verbuchte vor dem Wochenende Verluste.

Der DAX ging schwächer in den Handel. Im Verlauf zeigte er sich schwankungsreich, bewegte sich aber hauptsächlich auf rotem Terrain. Ins Wochenende ging er letztendlich 0,36 Prozent schwächer bei 11.556,48 Stellen.

Angesichts der verschärften Corona-Krise mit einem neuen Teil-Lockdown in Deutschland von diesem Montag an erlebte der DAX eine rabenschwarze Woche. Für den gesamten Monat Oktober sieht es mit einem Minus von rund neun Prozent ziemlich schlimmer aus. "Die Warnungen, dass der Oktober in der Regel zu den schlechtesten Börsenmonaten zählt, haben sich bewahrheitet", schrieben die Experten der Helaba bereits am Morgen in ihrem Tagesausblick.

Vor dem Wochenende machten zunächst enttäuschende Quartalsberichte der grossen US-Technologiekonzerne auch den Anlegern am deutschen Aktienmarkt zu schaffen. Dieser Schuss mit den erhofften guten Quartalszahlen nach hinten losgegangen, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Eigentlich seien ihre Zahlen nicht so schlecht, doch die Erwartungen seien noch höher gewesen.

WALL STREET

Unter dem Strich eher enttäuschende Quartalsberichte von viel beachteten Technologieunternehmen drückten die Wall Street am Freitag ins Minus.

Der Dow Jones rutschte zum Handelsschluss um 0,59 Prozent auf 26.501,60 Punkte ab. Deutlich stärker bergab ging es mit dem technologielastigen NASDAQ Composite, der um 2,45 Prozent auf 11.911,59 Zähler zurückfiel.

Enttäuschende Quartalsberichte namhafter Tech-Giganten wie Apple und Facebook haben am Freitag die US-Börsen belastet. Zudem bereiteten die Corona-Neuinfektionen, die seit Montag herbe Kurseinbrüche ausgelöst haben, weiter Sorgen. Die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag erreichte in den USA am Donnerstag mit mehr als 88.000 Fällen einen neuen Höchststand. Damit waren es fast 10.000 mehr als am Vortag.

Das Geschäftsklima in der wichtigen Wirtschaftsregion Chicago trübte sich im Oktober weniger ein als erwartet. Im September stiegen außerdem die Einkommen und auch die Konsumausgaben stärker als prognostiziert.

ASIEN

Die asiatischen Indizes verbuchen zur neuen Woche Aufschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei kann kräftig zulegen und verbucht aktuell (7.11 Uhr MEZ) ein Plus von 1,45 Prozent auf 23.310,00 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,17 Prozent aufwärts auf 3.229,87 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng hingegen 1,21 Prozent zu auf 24.398,41 Indexstellen.

An den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft eine positive Tendenz durch. In einem volatilen Handel gelingt aber nicht allen Handelsplätzen der Sprung ins Plus. Die anstehende US-Wahl in der laufenden Woche und immer mehr Abriegelungsmaßnahmen in Europa und anderen Regionen der Welt in der Coronakrise sorgen für Nervosität. Für etwas Erleichterung sorgen Daten aus China.

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Oktober nur minimal gesunken und einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich, blieb aber im Expansionsbereich. Etwas mehr zu bieten hat das chinesische Pendant von Caixin und Markit. Ihr Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich im Oktober auf den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt und übertraf ebenfalls die Marktvorhersagen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX