Dow Jones gewinnt -- ATX legt etwas zu -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün

An den US-Börsen ist am Donnerstag zunächst Zurückhaltung zu beobachten. Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag knapp auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigt sich unentschlossen. Die Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Donnerstag mehrheitlich Aufschläge.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester.

Der Leitindex ATX notierte im frühen Handel bereits etwas leichter und bewegt sich auch anschließend zunächst in der Verlustzone, kann nach Bekanntgabe der EZB-Ergebnisse aber das Vorzeichen wechseln.

Europas Währungshüter führten trotz besserer Aussichten für die Konjunktur und steigender Verbraucherpreise keine geldpolitischen Veränderungen durch. Sowohl das milliardenschwere Notkaufprogramm zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie als auch die Zinsen im Euroraum bleiben wie von Experten im Vorfeld erwartet unverändert.

Auf Unternehmensebene werden am heimischen Markt die Titel von UNIQA ex Dividende gehandelt. Zudem meldeten sich die Analysten von der Deutschen Bank und revidierten ihr Kursziel für die voestalpine-Aktie leicht nach oben. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert belassen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag eine freundliche Stimmung zu erkennen.

Der DAX startete mit einem Zuwachs von 0,19 Prozent auf 15.610,08 Punkte in den Handel, fiel anschließend jedoch an die Nulllinie zurück. Derzeit kann er aber wieder Gewinne verbuchen.

Eine Straffung ihrer Geldpolitik, wie von einigen Marktteilnehmern angesichts steigender Inflation befürchtet, nahm die EZB nicht vor. Europas Währungshüter gehen ungeachtet besserer Aussichten für die Konjunktur vorerst nicht vom Gas. Sowohl das milliardenschwere Notkaufprogramm zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie als auch die Zinsen im Euroraum bleiben unverändert.

Die Inflation in den USA stieg im Mai stärker als von Ökonomen erwartet. Auch wenn es teilweise temporäre Faktoren seien, die hier eine Rolle spielten, dürfte die Diskussion um Inflation und Straffung der Geldpolitik neue Nahrung erhalten, kommentierte die Helaba die Zahlen.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street zeigen sich am Donnerstag optimistisch.

Der Dow Jones konnte zum Start leichte Aufschläge von 0,08 Prozent auf 34.626,16 Punkte verbuchen und legt anschließend weiter zu. Der NASDAQ Composite ging derweil 0,40 Prozent höher bei 13.980,23 Zählern in die Sitzung. Im weiteren Verlauf behält er sein grünes Vorzeichen.

Im Fokus standen vor allem die frisch veröffentlichten Verbraucherpreise als möglicher Signalgeber für die künftige Zinspolitik in den USA. Im Vormonat hatte eine hohe Teuerung um 4,2 Prozent die Anleger schon aufhorchen lassen, doch im Mai kam es mit einem Anstieg um 5,0 Prozent im Vorjahresvergleich noch dicker. "Auch wenn es teilweise temporäre Faktoren sind, die hier eine Rolle spielen, dürften die Inflations- und Taperingdiskussionen neue Nahrung erhalten", urteilte Ralf Umlauf von der Helaba in einem ersten Kommentar. Ein Augenmerk blieb ansonsten auf den Aktien, bei denen sich US-Privatanleger derzeit im Internet konzertieren und so seit Monaten vereinzelt für heftige Kursschwankungen sorgen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchten am Donnerstag mehrheitlich Gewinne.

In Tokio gewann der Nikkei letztlich 0,34 Prozent auf 28.958,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite derweil einen Aufschlag von 0,54 Prozent auf 3.610,86 Einheiten. Der Hang Seng in Hong Kong notierte zum Handelsende marginale 0,01 Prozent tiefer bei 28.738,88 Zählern.

Angeführt von der Börse in Schanghai ging es am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten mehrheitlich nach oben. Die Gegenbewegung auf die zuletzt überwiegenden moderaten Abgaben fiel dabei aber ebenfalls nur moderat aus. Den Anlegern fehlten weiter neue Impulse. Diese könnten später am Tag aus den USA kommen in Gestalt der US-Verbraucherpreise im Mai, nachdem das Thema Inflation in den vergangenen Wochen der maßgebliche Treiber an den Börsen war, angesichts der damit verbundenen mutmaßlichen Folgen für die Geldpolitik .

Etwas stützend dürfte aber gewirkt haben, dass in den USA die Marktzinsen am Mittwoch weiter gesunken sind auf unter 1,50 Prozent im Zehnjahresbereich. Im Hoch hatten sie mit Sorgen vor einer zu hohen Inflation in diesem Jahr schon über 1,70 Prozent gelegen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX