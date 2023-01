ATX und DAX stabil -- Asiens Märkte mehrheitlich fester

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende wenig bewegt. An den Märkten in Fernost werden am Freitag mehrheitlich Gewinne gemacht.

AUSTRIA

Der Wiener Handel ist am Freitag von wenig Bewegung geprägt.

Der ATX gab kurz nach Handelsbeginn 0,13 Prozent auf 3.284,73 Punkte ab und pendelt anschließend um die Nulllinie.

Nachdem am Vortag Inflationszahlen aus den USA den Ton angegeben hatten, rücken zum Wochenschluss Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Deutschland und Daten zur November-Industrieproduktion für den Euroraum in den Fokus. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehende Stimmungsdaten aus den USA - dort steht das Michigan Sentiment im Jänner auf der Agenda. Beim Stimmungsbarometer der Universität Michigan wird ebenfalls eine Verbesserung erwartet.

Mit besonderer Genauigkeit werde man außerdem auf die Ausblicke der zahlreichen US-Finanzwerte achten. Sie eröffnen ab Mittag mit ihren Quartalsdaten die Berichtsaison. Unter anderem dabei sind BlackRock, Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup.

DEUTSCHLAND

Nach den Vortagesgewinnen präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag stabil.

Der DAX startete mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent bei 15.063,21 Zählern in den Handelstag und pendelt auch weiterhin um den Vortagesschluss.

Zum Ende einer weiteren starken Woche kann der DAX seine Gewinne zunächst halten. Tags zuvor war der DAX erstmals seit Februar 2022 wieder über die runde Marke von 15.000 Zählern geklettert. In den ersten neun Handelstagen 2023 legte er dabei über 8 Prozent zu. Auch an der Wall Street war es nach den wie erhofft moderateren Inflationsdaten weiter aufwärts gegangen. Die US-Indizes hängen ihren europäischen Pendants - anders als teils in den vergangenen Jahren - aber deutlich hinterher.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte bewegten sich am Donnerstag auf grünem Terrain.

Der Dow Jones schloss mit einem Aufschlag von 0,64 Prozent bei 34.189,25 Zählern. Für den NASDAQ Composite ging es daneben 0,64 Prozent höher auf 11.001,10 Zähler.

Die Inflation in den USA befindet sich weiter auf dem Rückzug. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent. Ökonomen hatten diese Entwicklung im Schnitt erwartet. Es ist der sechste Rückgang der Inflationsrate in Folge. Im November hatte die Rate noch bei 7,1 Prozent gelegen. Die Kerninflation - ohne die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise - fiel erwartungsgemäss von 6,0 auf 5,7 Prozent.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt bleibt unterdessen robust. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 1000 auf 205'000. Das ist der niedrigste Wert seit vergangenen September. Analysten hatten mit 215'000 Anträgen gerechnet.

ASIEN

An den Märkten Asiens geht es vor dem Wochenende mehrheitlich aufwärts.

In Japan notiert der Leitindex Nikkei aktuell (7.14 Uhr MEZ) 1,24 Prozent schwächer bei 26.122,42 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil 0,47 Prozent auf 3.178,25 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt unterdessen 0,28 Prozent auf 21.574,48 Zähler.

Mit Erleichterung, aber nicht mit Euphorie nehmen Anleger am Freitag an den asiatischen Aktienmärkten die jüngsten US-Inflationsdaten auf. Sie folgen damit der Linie der Wall Street. Der Inflationsdruck in den USA hat im Dezember wie am Markt erwartet weiter nachgelassen. Am Markt verfestigte sich die Hoffnung, die US-Notenbank werde ihre Tempo im Zinserhöhungszyklus zurückfahren. Die verhaltene Marktreaktion in Asien erklären Händler mit dem Umstand, dass eine Überraschung ausgeblieben und das aktuelle Szenario bereits mehr oder weniger eingepreist sei.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX