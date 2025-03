Asiatische Börsen legen klar zu

Die Börsen in Asien bewegen sich am Freitag klar nach oben. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag mit Abschlägen. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso abwärts. Die US-Börsen gaben am Donnerstag nach.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag tiefer.

Der ATX präsentierte sich kurz nach Handelsstart etwas schwächer, machte seine Verluste im Verlauf jedoch zeitweise wett, nur um dann wieder ins Minus zu fallen. Letztlich ging es für ihn 0,25 Prozent auf 4.189,54 Punkten abwärts.

Mit einer Fortsetzung des volatilen Geschäfts rechnen Händler auch am Freitag. Die Märkte seien weiter getrieben von den willkürlichen Wendungen bei den US-Strafzöllen und dem Rutsch der US-Techwerte. Dazu komme nun bereits der Blick auf die kommende Sitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch und der große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am nächsten Freitag. All das stufen Marktteilnehmer als "Risk Events" ein, in deren Vorfeld neue Anlagen riskant sind. Zudem droht am Freitagabend noch immer die Frist gegen einen US-Government-Shutdown auszulaufen. Während die US-Schuldenkrise als eindämmbares Problem gilt, liegen die größten Überraschungspotenziale beim Trumpschen Handelskrieg.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag gab der deutsche Leitindex nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits tiefer. Anschließend schaffte er den Sprung ins Plus, bevor er ins Minus zurückfiel. Er verabschiedete sich mit -0,48 Prozent bei 22.567,14 Zählern in den Feierabend.

Zum Ende einer bisher schwachen Woche dürfte sich der DAX am Freitag nochmals an einer Erholung versuchen. Zuletzt schlingerte er um seine 21-Tage-Durchschnittslinie, nachdem er seit dem vergangenen Donnerstag deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch abgerutscht war. Damit scheint in Deutschland eine Fortsetzung seiner Rally noch nicht abgehakt, während die US-Indizes aktuell kein Bein auf den Boden bekommen. Diese rutschen auf dem niedrigsten Niveau seit September von Tief zu Tief.

WALL STREET

An den US-Börsen machten sich am Donnerstag weiter Konjunktursorgen bemerkbar.

Der Dow Jones gab daraufhin 1,30 Prozent auf 40.814,12 Punkte nach.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben mit einem Abschlag von 1,96 Prozent bei 17.303,01 Zählern in den Feierabend.

Somit kam es zu Verlusten, nachdem US-Präsident Donald Trump ein neues Zollkapitel aufmachte mit der Androhung immenser Zölle auf Weine und Champagner aus der Europäischen Union. Damit bleiben die Befürchtungen präsent, dass die angezettelten Zollkonflikte in den USA eine preistreibende Wirkung entfalten.

Laut den Experten von Index-Radar könnte das bekannte Börsensprichwort "Politische Börsen haben kurze Beine" mit Donald Trump im Weißen Haus der Vergangenheit angehören. Die ständig wechselnden Rahmenbedingungen erschwerten die Planungssicherheit für Unternehmen und belasteten erheblich den Konsum. Und zu allem Überfluss drohe am Wochenende erneut ein Shutdown in den USA. "Ohne die Zustimmung der Demokraten zu einem Übergangshaushalt könnte die Zahlungsunfähigkeit erneut zur Realität werden", warnten sie am Donnerstag.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen am Freitag klar zu.

In Tokio steigt der Nikkei 225 gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,95 Prozent auf 37.139 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit ein Plus von 1,62 Prozent auf 3.413 Stellen.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 2,3 Prozent auf 24.002 Zähler zu.

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Freitag mit positiven Vorzeichen. Insbesondere für chinesische Aktien geht es kräftig nach oben. Laut Bloomberg planen das chinesische Finanzministerium, die Zentralbank sowie andere Regierungsstellen eine gemeinsame Pressekonferenz am Montag. Dort sollen Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums verkündet werden. Sollten die Erwartungen enttäuscht werden, könnte es mit den Kursen auch schnell wieder nach unten gehen.

Die Hoffnung auf neue Stimuli überschattet die negativen Vorgaben von der Wall Street. Dort belastete der um sich greifende Handelskrieg. US-Präsident Donald Trump machte klar, dass er "natürlich" auf die Vergeltungsmaßnahmen aus Kanada und der Europäischen Union reagieren werde und hat mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 200 Prozent auf alkoholische Getränke aus der EU gedroht. Immer mehr Verantwortliche großer US-Unternehmen warnen bereits mit Blick auf die Gewinnentwicklung ihrer Gesellschaften vor der protektionistischen Wirtschaftspolitik in den USA. Bislang scheint Trump aber nicht von seinem Kurs abrücken zu wollen.

Mit Blick auf den asiatischen Raum haben sich die Zollankündigungen von Trump bislang vor allem auf China konzentriert. Nach Einschätzung von RBC Capital Markets dürften aber zukünftig auch Südkorea, Japan und Australien in den Fokus geraten.

