Warten auf frische Impulse von der Berichtssaison: ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Aufschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag in verschiedenen Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt soll am Dienstag mit Gewinnen starten.

Der ATX wird mit leichten Aufschlägen in den Handel erwartet.

Die Berichtssaison dürfte nun langsam stärker in den Fokus treten. Aus den USA liefern diese Woche 60 Unternehmen aus dem S&P-500-Index die Quartalszahlen, aus Deutschland legten seit dem Vortagesschluss MTU und Drägerwerk Zahlen vor. Weiterhin ist die Zinspolitik der großen Notenbanken ein Taktgeber für die Börsen. "Ich denke, der Markt hat sich mit der Tatsache abgefunden, dass die Fed im Mai wieder anheben wird", sagt Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie bei der Rabobank. Was auf den Fed-Sitzungen im Juni und darüber hinaus passiert, bleibe ungewiss. Aber die Rednerliste der Fed in dieser Woche könnte einige Anhaltspunkte liefern, sagte sie.

Derweil nimmt das Wirtschaftswachstum in China wieder an Fahrt auf. Im ersten Quartal wuchs dort das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent, erwartet wurde ein Anstieg um 4 Prozent. Für das zweite Quartal wird mit einem stärkeren Wachstum gerechnet. An der Börse wird darauf gesetzt, dass die europäischen Unternehmen mit einem hohen China-Exposure davon profitieren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag leicht im Plus erwartet.

Der DAX soll mit leichten Gewinnen in den zweiten Handelstag der Woche starten.

Für den DAX dürfte es am Dienstag nach seinem kleinen Rücksetzer zum Wochenstart zunächst wieder nach oben gehen. Der Aufwärtsschwung hält sich aber erst einmal in Grenzen. Seinen bisher höchsten Stand von 16'290 Punkten hatte der Dax im November 2021 erreicht, diese Marke bleibt im Visier. Aus Asien kamen am Morgen positive Wirtschaftsdaten aus China, die Kurse dort gaben aber moderat nach. Das Thema möglicher weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed beschäftigt die Anleger nach wie vor. Derweil geht die Berichtssaison in Europa und in den USA weiter. Am Nachmittag stehen vor allem die Quartalszahlen weiterer US-Banken wie Goldman Sachs im Blick.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag ruhig zu.

Der Dow Jones schloss nach ruhigem Verlauf 0,30 Prozent höher bei 33.987,37 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite sank beim Sitzungsauftakt um 0,13 Prozent auf 12.108,23 Stellen. Im weiteren Verlauf hielten sich die Bewegungen in Grenzen, wenngleich die Tech-Werte insgesamt eine leicht positive Tendenz aufwiesen und 0,28 Prozent höher bei 12.157,72 Punkten schlossen.

Die US-Börsen stagnierten am Montag nach den leichten Verlusten zum Wochenschluss. Zu Wochenbeginn standen Konjunkturdaten im Fokus. So hellte sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York unerwartet deutlich auf. Für mehr frische Impulse dürfte die in dieser Woche an Fahrt aufnehmende Berichtssaison sorgen. Beispielsweise öffnet Netflix seine Bücher am Dienstag nach US-Börsenschluss.

Derweil will Merck&Co. die Biotechfirma Prometheus Biosciences kaufen. Damit möchte der Pharmakonzern sein Geschäft mit Immunkrankheiten stärken, während sich sein bestes Krebsmedikament einem Patentstreit ausgesetzt sieht. Merck zahlt für jede ausstehende Prometheus-Aktie 200 US-Dollar.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien tendierten am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 0,44 Prozent bei 28.639,58 Punkten.

In China zeigt sich der Shanghai Composite zeitweise um minimale 0,09 Prozent stärker bei 3.388,60 Zählern. Daneben nimmt in Hongkong der Hang Seng um 0,65 Prozent auf 20.646,42 Stellen ab (07:46 MEZ).

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag trotz positiver Wirtschaftsdaten aus China keine gemeinsame Richtung gefunden. So erholte sich Chinas Wirtschaft im ersten Quartal überraschend deutlich. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen in den USA und andernorts drängt das überraschend gut ausgefallene chinesische Wirtschaftswachstum in den Hintergrund, wie Marktteilnehmer sagen. Zudem hatten die Börsen in Schanghai und Hongkong am Montag kräftig zugelegt, so dass Anleger getreu dem Motto "sell on (good) news" nun wohl Kasse machten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX