ATX dürfte sich positiven Vorgaben anschließen -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Gewinne in Asien

Der heimische Markt könnte im Sog der europäischen Börsen mit Gewinnen starten. Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Handelsstart am Dienstag nach oben gehen. Die Börsen in Asien zeigen sich im Dienstagshandel höher.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte an seine Vortagesentwicklung anknüpfen.

Der ATX legte am Montag bis zum Handelsende um 1,45 Prozent auf 2.789,63 Punkte zu.

Im Fokus könnte die Kehrtwende der britischen Währungshüter stehen: Die Bank of England hatte ihre Forderung für die Novembersitzung auf eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte statt 100 Basispunkte revidiert. Darüber hinaus nimmt die Berichtssaison in Europa weiter Fahrt auf.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag vorbörslich deutlich höher.

Der DAX präsentierte sich zum Ertönen der Startglocke etwas fester. Nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone machte sich der deutsche Leitindex ins Plus auf und hat dabei zeitweise auch die Marke von 12.700 Punkten überwunden. Letztlich konnte er um 1,70 Prozent auf 12.649,03 Punkte zulegen.

Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im DAX damit auch am Dienstag deutliche Gewinne ab. Der deutsche Leitindex steuert er auf dem höchsten Niveau seit vier Wochen auf seine 50-Tage-Linie bei aktuell 12'867 Punkten zu. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. In den USA konnten die wichtigsten Aktienindizes den schwachen Freitag am Vorabend vergessen machen. Der Grundstein für den Stimmungsumschwung mit steigender Risikobereitschaft war bereits in Europa gelegt worden. Hier hatte die britische Regierung den Grossteil ihrer kürzlich angekündigten Steuererleichterungen zurückgezogen, um dem Finanzchaos im Land Herr zu werden.

WALL STREET

Die US-Börsen erholten sich am Montag deutlich.

Sowohl der Dow Jones als auch der NASDAQ Composite hatten mit deutlichen Gewinnen eröffnet und bauten diese im weiteren Handelsverlauf sogar noch aus. Zur Schlussglocke standen somit Zuwächse von 1,86 Prozent bei 30.185,82 Einheiten bzw. 3,43 Prozent bei 10.675,80 Punkten an der Kurstafel.

Damit setzte der US-Aktienmarkt seinen jüngsten Zickzack-Kurs fort, der ihm nach der Stabilisierung am Donnerstag vor dem Wochenende direkt einen herben Rückschlag eingebracht hatte. Vor allem Tech-Werte waren am Freitag wieder auf Talfahrt gegangen.

Die Industriestimmung im Bundesstaat New York hat sich im Oktober überraschend deutlich eingetrübt, wie der aktuelle Empire-State-Index belegt. Mit einem Stand unter der Nulllinie signalisiert der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. In den vergangenen Monaten hatte sich die Stimmung in den Unternehmen tendenziell verschlechtert. Hintergrund dürften der Ukraine-Krieg, die deutlich höheren Energiepreise und die anhaltenden Probleme im Welthandel sein. Die Unternehmen rechneten derzeit nicht mit einer Verbesserung der Rahmenbedingungen im kommenden halben Jahr, hieß es von der regionalen Notenbank von New York. "Derzeit gilt an den Börsen, dass schlechte US-Konjunkturdaten gute Impulse für den Aktienhandel liefern", kommentierte Experte Andreas Lopkow. Der starke Abschwung im Empire-State-Index werde als möglicher Grund für eine langsamere Anhebung der Leitzinsen durch die Notenbank Fed herangezogen. "Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, darf bezweifelt werden", so Lipkow weiter. "Es hilft (aber), zumindest kurzzeitig einen Kaufgrund auf dem aktuell überverkauften Kursniveau der US-Aktienindizes zu finden." Dazu hellten einige besser als erwartet ausgefallene Quartalsberichte die Stimmung auf. Zu Beginn der neuen Woche ging der Zahlenreigen der US-Großbanken in die zweite Runde. Bank of America überraschte positiv, da sie mit den wirtschaftlichen Turbulenzen im dritten Quartal besser zurecht kam als von Experten erwartet.

ASIEN

An den Börsen in Fernost dominieren am Dienstag die Käufer.

In Tokio gewinnt der Nikkei zeitweise 1,47 Prozent auf 27.169,53 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen leicht um 0,05 Prozent auf 3.086,60 Zähler nach oben. Der Hang Seng gewinnt daneben zeitweise 1,17 Prozent auf 16.807,42 Indexpunkte.

Mit dem Aufwärtsschwung der Wall Street im Rücken geht es auch an den asiatischen Börsen am Dienstag im späten Geschäft nach oben. Vor allem Technologiewerte erhalten Rückenwind durch die Rally der US-Pendants. Im Handel heißt es aber auch, die Kehrtwende der britischen Fiskalpolitik habe Vertrauen wiederhergestellt, das sich auch in Asien positiv auf die Märkte auswirke. In China sorgen die angekündigte, nun aber verschobene Veröffentlichung der BIP-Daten etwas für Unruhe und verhaltene Kursanstiege.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX