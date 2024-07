Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus

Am Dienstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,44 Prozent auf 4 898,34 Punkte nach unten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,253 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,195 Prozent leichter bei 4 960,15 Punkten, nach 4 969,83 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 894,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 960,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 051,31 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2024, den Wert von 4 990,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 236,60 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,54 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 0,67 Prozent auf 87,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,09 Prozent auf 459,50 EUR), Stellantis (+ 0,01 Prozent auf 18,02 EUR), Ferrari (-0,05 Prozent auf 396,06 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,19 Prozent auf 106,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,43 Prozent auf 63,15 EUR), Bayer (-2,71 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens (-2,20 Prozent auf 173,26 EUR), Infineon (-2,03 Prozent auf 34,98 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,81 Prozent auf 39,56 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 995 352 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 390,668 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,49 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

