Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 4 473,10 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 4 480,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 483,26 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 471,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 480,52 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,33 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 07.11.2023, bei 4 153,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 221,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, lag der Euro STOXX 50 noch bei 3 920,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 16,00 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 495,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 0,75 Prozent auf 21,07 EUR), UniCredit (+ 0,34 Prozent auf 25,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,31) Prozent auf 393,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,29 Prozent auf 45,00 EUR) und Siemens (+ 0,10 Prozent auf 161,08 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,27 Prozent auf 14,89 EUR), Bayer (-1,16 Prozent auf 32,02 EUR), Flutter Entertainment (-1,15 Prozent auf 128,50 GBP), Infineon (-1,02 Prozent auf 36,43 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 113,22 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 256 222 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 356,179 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2023 hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

