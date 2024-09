Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Aufwind

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,83 Prozent aufwärts auf 4 802,98 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,042 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,298 Prozent auf 4 777,77 Punkte an der Kurstafel, nach 4 763,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 777,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 836,64 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,22 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wies der Euro STOXX 50 4 671,88 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 034,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 242,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,40 Prozent auf 217,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 40,03 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 29,45 EUR), UniCredit (+ 1,92 Prozent auf 37,10 EUR) und SAP SE (+ 1,80 Prozent auf 197,92 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Stellantis (-1,23 Prozent auf 13,45 EUR), Bayer (-0,78 Prozent auf 26,80 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,55 Prozent auf 129,38 EUR), BASF (-0,32 Prozent auf 42,64 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,20 Prozent auf 55,57 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 228 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,921 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2024 weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at