Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 15:42 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,64 Prozent auf 5 034,42 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,301 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,391 Prozent fester bei 4 972,72 Punkten in den Handel, nach 4 953,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 972,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 044,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,526 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 921,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 893,07 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2023, den Stand von 4 293,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 11,56 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Inditex (+ 4,31 Prozent auf 45,94 EUR), EssilorLuxottica (+ 2,22 Prozent auf 207,40 EUR), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 177,76 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,84 Prozent auf 750,38 EUR) und Ferrari (+ 1,83 Prozent auf 385,26 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil VINCI (-1,03 Prozent auf 112,85 EUR), Santander (-1,02 Prozent auf 4,70 EUR), BNP Paribas (-0,94 Prozent auf 66,49 EUR), BASF (-0,18 Prozent auf 47,27 EUR) und Vivendi (-0,10 Prozent auf 10,12 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Santander-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 21 122 515 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 367,234 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,30 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at