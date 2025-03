FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Hold" belassen. Die Spanier seien seit der Corona-Krise klarer Outperformer im Mode-Einzelhandel, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Aktie sei seit Mitte 2022 aber auch schon um 150 Prozent nach oben gerannt und weise mit rund 9 Prozent Ergebnissteigerung ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 auf. Damit steige das Rückschlagrisiko bei einer Umsatznormalisierung. Cochrane geht davon aus, dass die "Markenhitze" bereits abgenommen hat./ag/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.