Börse Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter.

Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 2,43 Prozent auf 4 526,07 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,964 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 605,72 Zählern und damit 0,711 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 638,70 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 605,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 475,25 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 979,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 4 921,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 332,91 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 0,294 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (-0,49 Prozent auf 27,22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,51 Prozent auf 36,88 EUR), Deutsche Börse (-1,35 Prozent auf 182,40 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,50 Prozent auf 129,90 EUR) und Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 23,74 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-6,33 Prozent auf 32,65 EUR), SAP SE (-3,74 Prozent auf 179,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,24 Prozent auf 93,72 EUR), BMW (-3,19 Prozent auf 79,44 EUR) und Eni (-2,71 Prozent auf 13,87 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 267 570 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314,963 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at