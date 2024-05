Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,30 Prozent stärker bei 5 095,34 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,377 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,058 Prozent auf 5 083,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 080,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 102,01 Punkte, das Tagestief hingegen 5 075,06 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,232 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 984,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 743,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der Euro STOXX 50 4 316,41 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,91 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Enel (+ 1,99 Prozent auf 6,85 EUR), adidas (+ 1,72 Prozent auf 231,00 EUR), Infineon (+ 1,29 Prozent auf 37,68 EUR), Siemens (+ 0,99 Prozent auf 187,08 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,96 Prozent auf 39,77 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,99 Prozent auf 15,04 EUR), Allianz (-0,64 Prozent auf 263,70 EUR), BMW (-0,58 Prozent auf 103,15 EUR), Stellantis (-0,50 Prozent auf 21,31 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,41 Prozent auf 121,35 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Intesa Sanpaolo-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 26 348 595 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 389,427 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

