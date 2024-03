Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt letztendlich

So performte der Euro STOXX 50 am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 4 885,37 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,252 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,000 Prozent höher bei 4 883,77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 883,77 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 898,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 872,63 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,401 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 639,36 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, bei 4 370,53 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, einen Wert von 4 238,38 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,26 Prozent aufwärts. Bei 4 898,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Allianz (+ 2,13 Prozent auf 253,85 EUR), Siemens (+ 1,71 Prozent auf 182,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 430,40 EUR), Enel (+ 0,62 Prozent auf 5,89 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,55 Prozent auf 193,60 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-1,65 Prozent auf 28,09 EUR), adidas (-1,43 Prozent auf 187,12 EUR), Ferrari (-0,79 Prozent auf 389,90 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 14,26 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,65 Prozent auf 42,91 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 9 664 810 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 424,236 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at