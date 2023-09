Börse Europa in Grün: STOXX 50 in Grün

Am Mittag halten sich die Anleger in Europa zurück.

Am Dienstag steht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,11 Prozent im Plus bei 3 988,35 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 980,12 Zählern und damit 0,100 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 984,09 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 968,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 992,36 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 885,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2023, wies der STOXX 50 4 001,64 Punkte auf. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, bei 3 453,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 8,21 Prozent zu. 4 089,95 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ING Group (+ 1,24 Prozent auf 12,92 EUR), BP (+ 1,00 Prozent auf 5,24 GBP), BAT (+ 1,00) Prozent auf 27,25 GBP), Glencore (+ 0,96 Prozent auf 4,64 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,91 Prozent auf 430,20 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 706 940 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 400,482 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,13 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

