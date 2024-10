Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge

Am Mittwochmittag agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,17 Prozent fester bei 4 431,90 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,001 Prozent höher bei 4 424,27 Punkten, nach 4 424,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 435,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 419,31 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,028 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 390,61 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.07.2024, einen Wert von 4 473,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 884,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,31 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 1,05 Prozent auf 182,08 EUR), BASF (+ 0,99 Prozent auf 47,05 EUR), Novartis (+ 0,91 Prozent auf 98,47 CHF), Glencore (+ 0,76 Prozent auf 4,21 GBP) und AstraZeneca (+ 0,72 Prozent auf 117,62 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen UniCredit (-0,65 Prozent auf 38,97 EUR), Enel (-0,64 Prozent auf 6,94 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,55 Prozent auf 3,77 EUR), Zurich Insurance (-0,51 Prozent auf 505,20 CHF) und Rio Tinto (-0,36 Prozent auf 50,26 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6 278 739 Aktien gehandelt. Mit 475,435 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

2024 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at