Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent leichter bei 4 500,66 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,076 Prozent schwächer bei 4 515,48 Punkten in den Handel, nach 4 518,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 496,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 526,07 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,196 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 508,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 415,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 938,86 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,99 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,55 Prozent auf 173,54 EUR), RELX (+ 1,39 Prozent auf 36,54 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,81 Prozent auf 28,14 GBP), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 187,44 EUR) und SAFRAN (+ 0,65 Prozent auf 198,45 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen GSK (-4,60 Prozent auf 15,26 GBP), LOréal (-3,49 Prozent auf 422,00 EUR), BAT (-3,11 Prozent auf 24,33 GBP), Diageo (-2,08 Prozent auf 25,00 GBP) und VINCI (-1,84 Prozent auf 99,39 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 20 490 811 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 608,274 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,51 erwartet. Die HSBC-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

