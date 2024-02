Börse Europa: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent fester bei 4 294,28 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 4 293,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 288,88 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 295,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 291,77 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,812 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.01.2024, den Wert von 4 058,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 969,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 928,13 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,94 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 295,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 3,21 Prozent auf 48,35 EUR), HSBC (+ 1,44 Prozent auf 5,99 GBP), Nestlé (+ 0,85 Prozent auf 95,04 CHF), Richemont (+ 0,77 Prozent auf 136,80 CHF) und Rio Tinto (+ 0,74 Prozent auf 52,08 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Allianz (-2,41 Prozent auf 248,95 EUR), Deutsche Telekom (-2,35 Prozent auf 21,82 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,85 Prozent auf 39,87 CHF), National Grid (-0,15 Prozent auf 10,27 GBP) und Glencore (-0,13 Prozent auf 3,79 GBP) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 411 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 496,876 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 hat die Bayer-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at