Novo Nordisk-Aktie fällt: Diese Faktoren lasten auf dem Pharmariesen

• Novo Nordisk-Aktie verliert• Pharmakonzern plant Stellenabbau , Prognosen schwach• Konkurrenz im Bereich Adipositas-Medikamente und nachlassende Nachfrage belasten

Dänemarks Wirtschaftsentwicklung im Rückgang

Dänemarks Wirtschaftsministerium hat die Wachstumsprognose für 2025 von ursprünglich 3,0 Prozent auf nur noch 1,4 Prozent gesenkt. Diese Anpassung ist sowohl auf die US-Zölle als auch auf die schwächeren Aussichten im Pharmasektor, insbesondere von Novo Nordisk als wichtigen Arbeitsgeber, zurückzuführen. "Die Pharmaindustrie steht zunehmend unter Druck durch den zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt für Medikamente zur Gewichtsabnahme, was die Wachstumserwartungen für den Sektor dämpft", erklärte das dänische Wirtschafts- und Finanzministerium.

"Ich glaube, alle halten momentan einfach den Atem an", betonte Tina Beck-Nilsson, stellvertretende Bürgermeisterin des dänischen Küstenstädtchen Kalundborg, das auch als ,Novo Town' bekannt ist. Dort entstehen neue Produktionsanlagen, um der anhaltenden Nachfrage nach dem Abnehmmedikament Wegovy gerecht zu werden.

Novo Nordisk reagiert mit Restrukturierung

Als Reaktion auf die Herausforderungen kündigte Novo Nordisk an, weltweit 9.000 Stellen abzubauen, mehr als die Hälfte davon in Dänemark. "Unsere Märkte entwickeln sich, besonders bei Adipositas, da dieser wettbewerbsintensiver und verbraucherorientierter geworden ist", erklärte CEO Mike Doustdar. Die Restrukturierungskosten werden auf etwa 9 Milliarden Dänische Kronen geschätzt. Zudem wurde die operative Gewinnprognose für 2025 von ursprünglich 10-16 Prozent auf 4-10 Prozent gesenkt.

Auswirkungen auf die Aktie

Die Kursentwicklung der Novo Nordisk-Aktie spiegelt die Unsicherheiten wider. Seit dem Rekordhoch im Juni 2024 bei 1.033,20 dänischen Kronen hat der Kurs rund 64 Prozent an Wert verloren. Aktuell liegt der Kurs bei etwa 371,55 dänischen Kronen. Analysten sehen ein begrenztes Aufwärtspotenzial, da die Konkurrenz im Bereich der Adipositas-Medikamente zunimmt. Seit Jahresstart steht ein Abschlag von 41,56 Prozent an der Kurstafel und auch am heutigen Donnerstag geht es an der Börse in Dänemark zeitweise um weitere 1,83 Prozent nach unten auf 364,90 Kronen.

Redaktion finanzen.at