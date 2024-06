Börse Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung im Minus

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent tiefer bei 18 230,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,746 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,002 Prozent fester bei 18 254,57 Punkten in den Handel, nach 18 254,18 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 207,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 257,94 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 21.05.2024, wies der DAX 18 726,76 Punkte auf. Der DAX stand vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 18 179,25 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, bei 16 023,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,71 Prozent aufwärts. Bei 18 892,92 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,51 Prozent auf 503,80 EUR), Covestro (+ 0,76 Prozent auf 50,70 EUR), Allianz (+ 0,50 Prozent auf 261,30 EUR), EON SE (+ 0,48 Prozent auf 12,63 EUR) und Hannover Rück (+ 0,43 Prozent auf 235,30 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Heidelberg Materials (-2,06 Prozent auf 94,02 EUR), Infineon (-1,26 Prozent auf 34,55 EUR), Henkel vz (-1,07 Prozent auf 81,48 EUR), Porsche Automobil vz (-0,93 Prozent auf 42,65 EUR) und Siemens Energy (-0,84 Prozent auf 24,71 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 194 775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,758 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,56 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 8,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

