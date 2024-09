Börse Frankfurt: DAX legt zu

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,29 Prozent höher bei 18 567,31 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,749 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 1,11 Prozent stärker bei 18 533,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 330,27 Punkten am Vortag.

Bei 18 523,70 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 595,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, erreichte der DAX einen Stand von 17 726,47 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.06.2024, den Stand von 18 630,86 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.09.2023, den Stand von 15 715,53 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,72 Prozent zu. Bei 18 990,78 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 3,34 Prozent auf 15,18 EUR), Infineon (+ 3,25 Prozent auf 29,82 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 26,21 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,65 Prozent auf 40,28 EUR) und Daimler Truck (+ 2,46 Prozent auf 30,46 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Covestro (-0,36 Prozent auf 55,70 EUR), QIAGEN (-0,34 Prozent auf 41,48 EUR), EON SE (-0,22 Prozent auf 13,41 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,18 Prozent auf 33,01 EUR) und Henkel vz (-0,10 Prozent auf 80,32 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 954 572 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 224,598 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,41 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

