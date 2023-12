Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 15:41 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent auf 26 701,51 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 246,121 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,039 Prozent fester bei 26 545,41 Punkten, nach 26 534,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 26 732,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 504,43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,788 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 25 391,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 060,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, wies der MDAX einen Stand von 25 464,65 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 4,81 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 626,97 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Befesa (+ 3,80 Prozent auf 33,30 EUR), HUGO BOSS (+ 3,73 Prozent auf 66,76 EUR), TeamViewer (+ 3,40) Prozent auf 13,55 EUR), RATIONAL (+ 2,70 Prozent auf 627,50 EUR) und JENOPTIK (+ 2,67 Prozent auf 26,88 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TAG Immobilien (-1,93 Prozent auf 12,42 EUR), United Internet (-1,72 Prozent auf 19,97 EUR), KION GROUP (-1,55 Prozent auf 33,74 EUR), Jungheinrich (-1,50 Prozent auf 30,24 EUR) und LEG Immobilien (-1,45 Prozent auf 71,92 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 118 579 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 17,263 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at