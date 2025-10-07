Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Kursplus

Am Dienstagmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent höher bei 3 747,66 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 602,905 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,058 Prozent auf 3 744,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 742,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 755,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 732,22 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 628,21 Punkte. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2025, einen Stand von 3 897,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, stand der TecDAX bei 3 341,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 9,05 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 2,74 Prozent auf 19,48 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 235,00 EUR), TeamViewer (+ 1,38 Prozent auf 8,82 EUR), Nemetschek SE (+ 1,09 Prozent auf 111,00 EUR) und United Internet (+ 1,09 Prozent auf 27,94 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-4,02 Prozent auf 56,10 EUR), SMA Solar (-1,87 Prozent auf 23,06 EUR), Elmos Semiconductor (-1,54 Prozent auf 83,10 EUR), EVOTEC SE (-1,54 Prozent auf 6,79 EUR) und HENSOLDT (-1,08 Prozent auf 110,20 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 835 920 Aktien gehandelt. Mit 268,033 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,65 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

