Börse Frankfurt in Grün: MDAX stärker

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent stärker bei 26 128,08 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 244,258 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 25 957,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25 948,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 957,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 163,79 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0,666 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, mit 24 065,65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 239,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, stand der MDAX bei 25 619,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 2,56 Prozent aufwärts. Bei 29 815,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 626,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell thyssenkrupp (+ 6,74 Prozent auf 7,07 EUR), SMA Solar (+ 5,90 Prozent auf 58,30 EUR), HUGO BOSS (+ 3,65 Prozent auf 61,94 EUR), TeamViewer (+ 3,09 Prozent auf 13,51 EUR) und PUMA SE (+ 2,36 Prozent auf 55,62 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil HOCHTIEF (-5,59 Prozent auf 98,75 EUR), HelloFresh (-2,18 Prozent auf 14,57 EUR), Bechtle (-1,99 Prozent auf 45,71 EUR), LANXESS (-1,27 Prozent auf 22,61 EUR) und ENCAVIS (-1,16 Prozent auf 13,26 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 6 306 871 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,682 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at