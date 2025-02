Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Mittag mit Gewinnen

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,14 Prozent stärker bei 14 996,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 92,900 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,324 Prozent auf 14 874,75 Punkte an der Kurstafel, nach 14 826,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 996,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 874,75 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat, am 21.01.2025, lag der SDAX noch bei 14 145,76 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.11.2024, bei 13 246,88 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.02.2024, den Stand von 13 725,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 132,04 Punkten. Bei 13 599,16 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 12,37 Prozent auf 6,04 EUR), INDUS (+ 4,60 Prozent auf 21,60 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 4,19 Prozent auf 24,85 EUR), ATOSS Software (+ 3,11 Prozent auf 119,20 EUR) und Stabilus SE (+ 2,79 Prozent auf 31,30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Salzgitter (-1,83 Prozent auf 19,28 EUR), NORMA Group SE (-1,65 Prozent auf 15,54 EUR), Drägerwerk (-1,44 Prozent auf 54,80 EUR), RENK (-0,55 Prozent auf 28,27 EUR) und Adtran Networks SE (-0,25 Prozent auf 20,15 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aufweisen. 1 070 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie macht im SDAX mit 9,284 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,41 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at