NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ProSiebenSat.1 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Einem Bericht zufolge könnten sich die beiden Großaktionäre PPF und MediaForEurope (MFE) für eine gemeinsame Kaufofferte zusammentun, schrieb Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies bedeute nicht unbedingt eine höhere Offerte als die bisher von PPF für einen Beteiligungsausbau gebotenen 7 Euro je ProSieben-Aktie. Die Minderheitsaktionäre könnten aber von den Vorteilen eines Zusammengehens wie etwa Skaleneffekten profitieren./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 20:05 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.