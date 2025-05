NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einer hauseigenen Fachkonferenz für Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen (TMT) auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf ProSiebenSat.1 sei vor allem über Werbung, die Dating-Aktivitäten, den Verkaufsprozess von Flaconi und die Offerten der Großaktionäre MediaForEurope (MFE) und PPF gesprochen worden, schrieb Daniel Kerven in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. PPF wolle mit dem höheren Angebot sicherlich verhindern, dass MFE bei einer Hauptversammlung die Kontrolle übernehmen kann. Von einer Erhöhung der beiden Angebote geht er vor Ablauf der Fristen im August nicht aus. Mittelfristig aber dürfte MFE nachlegen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 22:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.